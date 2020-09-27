МЧС: 39 человек пострадали при обрушении моста на складе в Подмосковье
Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в подмосковном Ступино, по данным МЧС, достигло 39 человек.
Как сообщает РИА Новости 27 сентября со ссылкой на подмосковный Минздрав, как минимум 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всех их доставили в больницы. У людей — переломы после падения с четырехметровой высоты и ожоги — их ошпарило горячей водой из сломанных труб.
«В цехе предприятия ООО «ФМ Логистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 м и высотой 4 м. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
МЧС России
Обрушение мостового перехода на предприятии произошло утром. Первые видео с места ЧП можно посмотреть здесь.
Предварительная причина обрушения — перегрузка моста.
Следственный комитет проводит проверку, сотрудники СК выехали на место происшествия. Планируется опросить сотрудников и изучить документацию.