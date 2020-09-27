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27.09.2020 12:35
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МЧС: 39 человек пострадали при обрушении моста на складе в Подмосковье

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в подмосковном Ступино, по данным МЧС, достигло 39 человек.

Как сообщает РИА Новости 27 сентября со ссылкой на подмосковный Минздрав, как минимум 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всех их доставили в больницы. У людей — переломы после падения с четырехметровой высоты и ожоги — их ошпарило горячей водой из сломанных труб.

МЧС России
МЧС России

«В цехе предприятия ООО «ФМ Логистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 м и высотой 4 м. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

МЧС России

Обрушение мостового перехода на предприятии произошло утром. Первые видео с места ЧП можно посмотреть здесь.

Предварительная причина обрушения — перегрузка моста.

Следственный комитет проводит проверку, сотрудники СК выехали на место происшествия. Планируется опросить сотрудников и изучить документацию.

МЧС России
МЧС России

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Комментарии (1)

13grubyrealist
С одной стороны:сочувствую пострадавшим.С другой стороны: осуждаю "стадный инстинкт" нашего народонаселения в большинстве мест нашей великой страны.
Сегодня вот в прекрасный солнечный день в уголках Питера наблюдал проявление подобного инстинкта.И в метро,и на улицах.Игнорирование свободных пространств полнейшее! Любители двигаться кучами даже при разгуле заразы лично меня поражают...
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