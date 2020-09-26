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26.09.2020 23:32
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Илон Маск показал фото корабля Starship с хвостовым оперением

Снимок новой версии космического корабля SpaceX Starship опубликовал Илон Маск в своём Twitter 26 сентября.

«Хвостовое оперение Starship SN8 (испытательная модификация корабля. — Прим. Ред.)», — прокомментировал глава компании Space X. Он добавил, что на следующей неделе будет готов носовой обтекатель и носовое оперение. Аппарат SN9 будет испытан в следующем месяце. Первый полет состоится на высоте 15 километров (около 50 тыс. футов).

Space X протестировала модификацию корабля SN6 в начале сентября. Прототип поднялся на высоту 45,7 км и успешно приземлился обратно. В ноябре 2019-го, а также в феврале, апреле и мае запуски заканчивались взрывом. Первый удачный полёт был осуществлён в августе.

Первый полноценный запуск Starship запланирован на 2021 год.

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Комментарии (2)

Михаил Бураков
Какие 45 км? На 150 метров. И взрывами запуски не заканчивались. Взрывами заканчивались наземные испытания. Все 3 испытательных полета Старшип были успешными.
wasya
))))) на гаражную самоделку похоже)
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