Илон Маск показал фото корабля Starship с хвостовым оперением
Снимок новой версии космического корабля SpaceX Starship опубликовал Илон Маск в своём Twitter 26 сентября.
«Хвостовое оперение Starship SN8 (испытательная модификация корабля. — Прим. Ред.)», — прокомментировал глава компании Space X. Он добавил, что на следующей неделе будет готов носовой обтекатель и носовое оперение. Аппарат SN9 будет испытан в следующем месяце. Первый полет состоится на высоте 15 километров (около 50 тыс. футов).
Starship SN8 with rear body flaps pic.twitter.com/GdxMbzX0ct— Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2020
Space X протестировала модификацию корабля SN6 в начале сентября. Прототип поднялся на высоту 45,7 км и успешно приземлился обратно. В ноябре 2019-го, а также в феврале, апреле и мае запуски заканчивались взрывом. Первый удачный полёт был осуществлён в августе.
Первый полноценный запуск Starship запланирован на 2021 год.