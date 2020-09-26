FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
26.09.2020 22:35
9
Печать

У жительницы Подвойского пол ушёл из-под ног. Она пролетела этаж и попала в больницу

Стали известны подробности обрушения пожарной лестницы вместе с жительницей девятиэтажки в Невском районе Петербурга 26 сентября. Аварийное перемещение к соседям снизу не обошлось без госпитализации.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Невского района, часть пожарной лестницы на Подвойского, 50/1, упала незадолго до восьми вечера. В этот момент на ней находилась женщина 40 лет, которая прошла на площадку через запасной выход из квартиры на пятом этаже.

«По неустановленной причине произошло частичное разрушение цементно-стружечной плиты, уложенной на площадку, в результате чего женщина упала на четвёртый этаж, получив травмы легкой степени тяжести», — рассказали в пресс-службе.

Фото: администрация Невского района
Фото: администрация Невского района
Фото: администрация Невского района
Фото: администрация Невского района

Медики скорой помощи увезли пострадавшую в стационар для диагностики. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ЖКС. Многоквартирный дом на Подвойского, 50/1, 1972 года постройки обслуживает ЖКС №1 Невского района.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Nafanka
Типовая общага, проект неудачный, в 2002 году такая общага распалась и самоликвидировалась на Двинской... Сносить их нужно, и к жилфонду они не имеют ЛОГИЧЕСКОГО отношения, в лучшем случае - маневренный, но опасный...
Nerevar
М-да... Рушится жилфонд. Относительно недавно в центре оторвался балкон.
AGP
Подвойское-где такое село, откуда жительница приехала?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний