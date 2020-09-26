Стали известны подробности обрушения пожарной лестницы вместе с жительницей девятиэтажки в Невском районе Петербурга 26 сентября. Аварийное перемещение к соседям снизу не обошлось без госпитализации.



Как сообщили «Фонтанке» в администрации Невского района, часть пожарной лестницы на Подвойского, 50/1, упала незадолго до восьми вечера. В этот момент на ней находилась женщина 40 лет, которая прошла на площадку через запасной выход из квартиры на пятом этаже.



«По неустановленной причине произошло частичное разрушение цементно-стружечной плиты, уложенной на площадку, в результате чего женщина упала на четвёртый этаж, получив травмы легкой степени тяжести», — рассказали в пресс-службе.