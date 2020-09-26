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26.09.2020 15:28
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На Жукова альпинист сломал позвоночник, упав со строительного козла. В Пушкине рабочий закончил день в реанимации

Пятница выдалась неудачной для проведения ремонтных работ в Петербурге. Помощь медиков потребовалась рабочим и горожанину, решившему самостоятельно починить крышу.

Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, накануне в два часа дня в экстренные службы обратился сотрудник ИП, которое занимается строительными работами, с сообщением о падении с высоты на Жукова, 23. Пострадал 32-летний промышленный альпинист, которого привлекли к ремонту фасада. Он не удержался на столярном козле и упал с высоты примерно двух с половиной метров. Его госпитализировали с закрытым переломом позвоночника.

В это же время медики забирали пострадавшего с территории Царскосельского металлообрабатывающего завода на Сапёрной, 67Г, в Пушкине. Мужчину 47 лет доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и поместили в реанимацию с травмами головы, переломом костей лица и ушибом грудной клетки. Известно, что травмы он получил на работе, пролетев десять метров.

Около половины седьмого помощь медиков потребовалось 58-летнему жителю Красносельского района. Пятницу он решил посвятить ремонту крыши, падение с высоты примерно трёх метров заметил сосед. Пострадавший признался врачам, что чувство равновесия мог нарушить алкоголь.

© Фонтанка.Ру

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