«Героизм посреди поля смерти». Зеленский посетил в больнице единственного выжившего при падении самолета под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил при падении Ан-26 25 сентября. Второй человек, переживший катастрофу, уже скончался.



О визите президента 26 сентября рассказал глава областной администрации Алексей Кучер.

«20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке, - написал в своем официальном телеграм-канале сам Зеленский. - Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти».