«Героизм посреди поля смерти». Зеленский посетил в больнице единственного выжившего при падении самолета под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил при падении Ан-26 25 сентября. Второй человек, переживший катастрофу, уже скончался.
О визите президента 26 сентября рассказал глава областной администрации Алексей Кучер.
«20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке, - написал в своем официальном телеграм-канале сам Зеленский. - Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти».
Ранее президент объявил 26 сентября днем траура. На месте падения самолета найдены тела 25 погибших; еще двое сумели пережить авиакатстрофу, но один из них скончался утром 26 числа.
По предварительной информации, 25 сентября около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время осуществления плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет АН-26, который совершал посадку на аэродром воинской части в Чугуеве. На борту самолета находилось 20 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и 7 военнослужащих воинской части. Следствие рассматривает 4 версии: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнения экипажем своих служебных обязанностей; ненадлежащее исполнение обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.