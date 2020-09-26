ФСБ предупредили о возможном взрыве в петербургских школах. Бомбу искали без лишнего шума

Почти полтора десятка сотрудников правоохранительных органов вынуждены были вернуться в школы после очередного письма с предупреждением о взрыве, которым потревожили Большой дом на Литейном. Из-за парт учащихся решили не выгонять.



Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, накануне под угрозой срыва оказались занятия в лицее №488 в Выборгском и в школе №264 в Кировском районе города. Именно в них посоветовал поискать бомбу автор письма, которое в десять утра пятницы пришло на почту УФСБ.

Автор был лаконичен: биткоинов не просил, зашифрованные послания в адресе почтового ящика, который, как установлено, зарегистрирован в Москве, не оставил. Проверять учебные заведения направили 14 полицейских, к одиннадцати утра они отчитались, что ничего взрывоопасного не нашли. По решению администрации школ эвакуацию не проводили. Анонимное послание лжеминёра, вероятнее всего, даст толчок новому уголовному делу.