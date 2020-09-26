FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
26.09.2020 12:50
0
Печать

ФСБ предупредили о возможном взрыве в петербургских школах. Бомбу искали без лишнего шума

Почти полтора десятка сотрудников правоохранительных органов вынуждены были вернуться в школы после очередного письма с предупреждением о взрыве, которым потревожили Большой дом на Литейном. Из-за парт учащихся решили не выгонять.

Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, накануне под угрозой срыва оказались занятия в лицее №488 в Выборгском и в школе №264 в Кировском районе города. Именно в них посоветовал поискать бомбу автор письма, которое в десять утра пятницы пришло на почту УФСБ.

Автор был лаконичен: биткоинов не просил, зашифрованные послания в адресе почтового ящика, который, как установлено, зарегистрирован в Москве, не оставил. Проверять учебные заведения направили 14 полицейских, к одиннадцати утра они отчитались, что ничего взрывоопасного не нашли. По решению администрации школ эвакуацию не проводили. Анонимное послание лжеминёра, вероятнее всего, даст толчок новому уголовному делу.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний