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26.09.2020 12:10
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Прирост коронавирусных смертей в России откатился к показателям июля. Петербург — снова первый и с кратным отрывом

В России за сутки зафиксировали 169 летальных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб 26 сентября. Последний раз столько умерших добавляли в статистику в конце июля.

В Петербурге подтвердили 27 новых умерших. Город лидирует по суточному приросту, разница с Москвой, которая занимает второе место, — 1,5 раза. В столице подтвердили 17 смертей, третье место делят Дагестан и Ростовская область. В обоих регионах в статистику попали по 9 человек.

Новые летальные случаи коронавируса зарегистрированы в 46 российских субъектах. Всего по стране COVID-19 унёс жизни 20 225 человек, из них 2 885 скончались в Петербурге.

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Комментарии (5)

193121
Статистику рисуют, какую надо для сбыта вакцины и освоения бюджета. А также сбора штрафов. Реальное число заболевших естественно больше статистики в разы, но много меньше, чем в начале года. Пандемия завершается, но "вторая волна" очень нужна власть имущим во всем мире. Поэтому ее нарисуют.
260642921
Так ведь у нас руководство города то отлавливает гуляющих в парках в показушной борьбе с ковидом, то вообще перестает заниматься эпидемией, которая никуда не делась. Зайдешь в универсам - там на одного человека в маске двадцать без масок. Танцы на граблях - наше все.
Cveta
То есть увеличенное число заболевших, не выздоравливает от новых лекарств, а сразу пополняет статистику смертности? Ну это по данным вашей статистики(
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