Прирост коронавирусных смертей в России откатился к показателям июля. Петербург — снова первый и с кратным отрывом

В России за сутки зафиксировали 169 летальных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб 26 сентября. Последний раз столько умерших добавляли в статистику в конце июля.



В Петербурге подтвердили 27 новых умерших. Город лидирует по суточному приросту, разница с Москвой, которая занимает второе место, — 1,5 раза. В столице подтвердили 17 смертей, третье место делят Дагестан и Ростовская область. В обоих регионах в статистику попали по 9 человек.

Новые летальные случаи коронавируса зарегистрированы в 46 российских субъектах. Всего по стране COVID-19 унёс жизни 20 225 человек, из них 2 885 скончались в Петербурге.