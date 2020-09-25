Bloomberg: Победа Байдена на выборах президента США может привести к переносу избирательной кампании в Госдуму в России

Победа на выборах президента США демократа Джо Байдена станет «плохой новостью» для Кремля. Об этом 25 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.



По данным издания, аналитики в Кремле и Совете безопасности РФ сейчас «просчитывают варианты» на случай смены президента США. Причем победа Байдена якобы может дать повод для переноса выборов в Госдуму 2021 года. Провести избирательную кампанию в Кремле хотят до введения новой порции санкций американскими властями.



Ранее перенести парламентские выборы на весну с осени 2021 года предлагал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Однако поддержки он пока не получил. Источники РБК уверяют, что в Кремле готовятся к выборам в сентября 2021-го в плановом режиме.

