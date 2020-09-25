Bloomberg: Победа Байдена на выборах президента США может привести к переносу избирательной кампании в Госдуму в России
Победа на выборах президента США демократа Джо Байдена станет «плохой новостью» для Кремля. Об этом 25 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным издания, аналитики в Кремле и Совете безопасности РФ сейчас «просчитывают варианты» на случай смены президента США. Причем победа Байдена якобы может дать повод для переноса выборов в Госдуму 2021 года. Провести избирательную кампанию в Кремле хотят до введения новой порции санкций американскими властями.
Ранее перенести парламентские выборы на весну с осени 2021 года предлагал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Однако поддержки он пока не получил. Источники РБК уверяют, что в Кремле готовятся к выборам в сентября 2021-го в плановом режиме.
Директор ФБР Кристин Рэй ранее заявлял, что Россия якобы проводит активную кампанию по очернению Байдена. 22 сентября Минфин США ввел очередные санкции против российских физических и юридических лиц, якобы связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным, которых подозревают во вмешательстве в выборы президента США. «Фонтанка» подробно писала о том, против кого вводятся ограничения. Москва ранее неоднократно официально отвергала обвинения во вмешательстве в выборы в США.