«Сбер» был готов к спекуляциям на тему нового логотипа и все перепроверил
Новый товарный знак «Сбера» является уникальным, проверки логотип прошел в России и на зарубежных рынках. Обвинение в плагиате от магазина часов компания назвала спекуляцией.
Все бренды «Сбера» зарегистрированы в необходимой форме и в соответствии с законом, утверждают вечером 25 сентября в пресс-службе компании. «Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда», - отметили в «Сбере», а в Роспатенте добавили, что никаких претензий от других компаний на тему логотипа финансовой организации к ним не поступало.
Магазин часов AllTime заявил, что новый сине-зелено-желтый круг «Сбера» с галкой внутри «в точности повторяет» их логотип — синий круг со стрелкой. Компания заявила, что будет требовать миллиард за плагиат.
Сбербанк стал Сбером и показал обновленного себя 24 сентября. Ребрендинг спровоцировал волну пародий.