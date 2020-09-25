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25.09.2020 22:46
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«Сбер» был готов к спекуляциям на тему нового логотипа и все перепроверил

Новый товарный знак «Сбера» является уникальным, проверки логотип прошел в России и на зарубежных рынках. Обвинение в плагиате от магазина часов компания назвала спекуляцией.

Все бренды «Сбера» зарегистрированы в необходимой форме и в соответствии с законом, утверждают вечером 25 сентября в пресс-службе компании. «Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда», - отметили в «Сбере», а в Роспатенте добавили, что никаких претензий от других компаний на тему логотипа финансовой организации к ним не поступало.

Магазин часов AllTime заявил, что новый сине-зелено-желтый круг «Сбера» с галкой внутри «в точности повторяет» их логотип — синий круг со стрелкой. Компания заявила, что будет требовать миллиард за плагиат.

Сбербанк стал Сбером и показал обновленного себя 24 сентября. Ребрендинг спровоцировал волну пародий.

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Комментарии (6)

mavar
Прочитал интервью Оскаровича. Печалька... Как в Питере 90-х.
canabisman
Будут у сбера новые часы
sektor7
А кстати Часы правы. Их знак везде такой. Сбер точная копия в других цветах.
Только Часы видимо его офиц. не регистрировали.
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