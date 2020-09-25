Роскомнадзор заблокировал одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance

«24 сентября 2020 г. мы получили уведомление от Роскомнадзора РФ о внесении сайта https://www.binance.com в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию. Из письма следует, что таковой является информация о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin)», ‒ говорится в заявлении.

Одна из крупнейших в мире по объему торгов криптовалютная биржа Binance внесена в список запрещенных в России ресурсов Роскомнадзором. Об этом пресс-служба компании сообщила 25 сентября в своем официальном телеграм-канале.

В Binance подчеркнули, что ранее претензий от правоохранительных или надзорных органов не получали, сейчас компания проводит консультации с юристами. Услуги российским пользователям продолжают оказываться в полном объеме, а «средства клиентов находятся в безопасности», - подчеркнули на бирже.



Как пишут «Ведомости», судебное решение о внесении Binance в список запрещенных сайтов было вынесено еще в июле Мирнинским судом Архангельской области. В нем утверждается, что поскольку оборот криптовалют в России не регулируется, то информация на сайте незаконна.



Отметим, Владимир Путин 31 июля подписал о цифровых финансовых активах, он вступит в силу в 2021 году. Однако в документе не прописано регулирование цифровых валют, этот вопрос собираются доработать осенью в рамках отдельного законопроекта.

