Премьер Венгрии назвал санкции против России «неразумной политикой»

Венгрия готова рассмотреть вопрос введения санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако необходимости в них не видит. Об этом в интервью Reuters 25 сентября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«С венгерской точки зрения мы не понимаем, зачем нам это делать. Но если Европейский Союз захочет инициировать [введение санкций], мы готовы будем рассмотреть []», — сказал Орбан.

По его мнению, ограничительные меры Евросоюза в отношении России «не являются разумной политикой», по крайней мере, в экономическом плане.