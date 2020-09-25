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25.09.2020 20:58
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Премьер Венгрии назвал санкции против России «неразумной политикой»

Венгрия готова рассмотреть вопрос введения санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако необходимости в них не видит. Об этом в интервью Reuters 25 сентября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«С венгерской точки зрения мы не понимаем, зачем нам это делать. Но если Европейский Союз захочет инициировать [введение санкций], мы готовы будем рассмотреть []», — сказал Орбан.

По его мнению, ограничительные меры Евросоюза в отношении России «не являются разумной политикой», по крайней мере, в экономическом плане.

«Мы должны быть очень, очень жесткими в военном отношении по отношению к России, и мы должны очень активно сотрудничать в сфере торговли», — пояснил премьер Венгрии.

Вопрос санкций в отношении России и «Северного потока — 2», в частности, встал в Европе после того, как немецкие, французские и шведские эксперты, а также специалисты Организации по запрещению химического оружия констатировали, что в анализах Навального нашли следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Евросоюз после дела Навального решил создать санкционный список, названный именем оппозиционера. В резолюции ЕС предложил заблокировать «Северный поток — 2» и заморозить активы героев расследований Навального. МИД РФ заверил, что если ЕС продолжит «конфронтационную линию», то Россия может принять ответные шаги. Ассоциация международных страховщиков судовладельцев из-за американских санкций предупредила своих членов об опасности сотрудничества с оператором Nord Stream 2. Также группа американских сенаторов внесла на рассмотрение законопроект об антироссийских санкциях из-за предполагаемого отравления главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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Комментарии (3)

Nafanka
Да... весь этот... Варшавский Договор... слова доброго не стоит, разве, что только немцы - эти умеют быть благодарны - всё-таки порода, она и есть порода, а не бобики деревенские (хотя, бобиков уж так оскорблять, явно, не стоило - в них благородства поболее, чем во всём Варшавском Договоре вместе взятом...)
263577811
не даром их наши в плен не брали
263032281
еще не то найдут по заказу все сделают - любое иезуитство.
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