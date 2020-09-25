Премьер Венгрии назвал санкции против России «неразумной политикой»

Венгрия готова рассмотреть вопрос введения санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако необходимости в них не видит. Об этом в интервью Reuters 25 сентября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«С венгерской точки зрения мы не понимаем, зачем нам это делать. Но если Европейский Союз захочет инициировать [введение санкций], мы готовы будем рассмотреть []», — сказал Орбан.
По его мнению, ограничительные меры Евросоюза в отношении России «не являются разумной политикой», по крайней мере, в экономическом плане.
«Мы должны быть очень, очень жесткими в военном отношении по отношению к России, и мы должны очень активно сотрудничать в сфере торговли», — пояснил премьер Венгрии.
Вопрос санкций в отношении России и «Северного потока — 2», в частности, встал в Европе после того, как немецкие, французские и шведские эксперты, а также специалисты Организации по запрещению химического оружия констатировали, что в анализах Навального нашли следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Евросоюз после дела Навального решил создать санкционный список, названный именем оппозиционера. В резолюции ЕС предложил заблокировать «Северный поток — 2» и заморозить активы героев расследований Навального. МИД РФ заверил, что если ЕС продолжит «конфронтационную линию», то Россия может принять ответные шаги. Ассоциация международных страховщиков судовладельцев из-за американских санкций предупредила своих членов об опасности сотрудничества с оператором Nord Stream 2. Также группа американских сенаторов внесла на рассмотрение законопроект об антироссийских санкциях из-за предполагаемого отравления главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.