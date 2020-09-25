Том Харди сыграет Аль Капоне
С 1 октября в кинотеатрах начнут показывать «Капоне. Лицо со шрамом», новую версию биографии самого известного гангстера в истории. (18+)
Сюжет фильма сосредоточен не на самой известной, героической странице жизни Аль Капоне: он показывает некогда могущественного короля криминального мира после освобождения из тюрьмы раздавленным стариком, у которого диагностированы все мыслимые болезни. Действительно, в конце жизни великий и ужасный Аль превратился в жалкого инвалида, но создатели фильма строят его на предположении, что их герой просто очень талантливо притворялся.
В главной роли снялся Том Харди, самый безумный, оторванный и эффектный злодей мирового кино. Он уже играл криминального гения — Чарли Бронсона в одноименном фильме, и тогда вошел в роль настолько, что снимался, приклеив на лицо настоящие усы реального Бронсона, которые тот ему прислал в подарок. Нет сомнений, что и в этот раз будет серьезное погружение в образ. Кроме Харди, в ленте снялись премьер фильмов Линча Кайл Маклахлен, великий Мэтт Диллон (ему досталась роль Папы Джонни, друга и учителя Капоне) и звезда «Сумерек» Ноэль Фишер.
Иван Чувиляев