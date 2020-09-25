В «Родине» покажут новое итальянское кино

Начнется он в 16.20 лентой «Золотые мужчины» — о водителе инкассаторской машины, который решает от тяжелой жизни ограбить собственных работодателей. В 19.00 фестиваль продолжит «Дорога с Адель», мелодрама о девушке с синдромом Аспергера, которой предстоит знакомство с собственным отцом.

В понедельник в 19.20 можно увидеть еще один роуд-муви, «Пшеничное море», — о мальчике, который идет по холмам Тосканы к морю, на поиски родителей. В 21.15 есть шанс посмотреть «Вегетарианца» — ленту о живущем в Италии фермере-индусе, которому приходится нарушить вековые запреты своей культуры и убить корову.

Во вторник в 19.10 есть возможность увидеть «Хороших девчонок» — криминальную комедию о компании молодых женщин, которые решают ограбить банк. В 21.25 покажут «Бабочку», спортивную драму о девушке-боксере.



В среду фестиваль продолжится «Луканией», это мистическое кино о странствии отца и глухонемой дочери.



Последний день фестиваля — 1 октября — откроет документальная биография одного из самых значительных авторов итальянского кино, Бернардо Бертолуччи (в 19.30). А завершит N.I.C.E. «Мы будем юными и прекрасными», фильм о путешествии бывших поп-звезд, пребывающих теперь в кризисе (в 21.00).



Подробности на сайте кинотеатра.

Иван Чувиляев

