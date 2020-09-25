Фестиваль «Балтийский дом» покажет зарубежные спектакли в прямом эфире, отечественные — офлайн

С 1 по 26 октября в Санкт-Петербурге пройдет ХХХ международный фестиваль «Балтийский дом». В условиях закрытых границ статус международного удалось сохранить благодаря современным технологиям — несколько спектаклей покажут в режиме онлайн-трансляции. Российские постановки можно будет увидеть очно.

Откроется юбилейный фестиваль «Онегин-блюзом» (1 октября, 12+) — иронической драмой по мотивам, как нетрудно догадаться, пушкинского романа в стихах. Пушкинская поэзия, как оказалось, созвучна музыке струнного квартета и соло на саксофоне.



Каждый год театр-организатор показывает на фестивале собственную премьеру. Главные роли в «Скрипаче на крыше» (2 октября, 16+) исполняют Игорь Скляр и Дарья Юргенс. Прославленный мюзикл — это и есть сама жизнь, где рифмуются печаль и радость, смех и слезы. И, конечно же, любовь.

Без Эймунтаса Някрошюса не проходил почти ни один фестиваль. Так было и в прошлом году, когда в память о выдающемся постановщике был составлен отдельный блок из его недавних спектаклей, так будет и в этом. В фильме-спектакле «Монологи тишины» (2 октября, 16+) режиссер Кястутис Якштас соединил тексты и музыку из постановок Някрошюса и Театра Мено Фортас: «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Фауст», «Песнь Песней», «Божественная комедия», «Рай», «Мастер голода», «Книга Иова».



«Монологи тишины» Фото: пресс-служба «Балтийского дома»

«Пьяный амур» (5 октября, 16+) — история из 1970-х, о жителях деревянного дома, живущих рядом много лет, но все равно чувствующих себя одиноко. Но в спектакле Генриетты Яновской любят так же страстно, как и ненавидят, и то и дело задаются вопросом: «Что же такое эта любовь?»



В рамках года Германии в России давний партнер фестиваля — Гете-Институт в Санкт-Петербурге — представит премьеру «Великий пожар» (6 октября, 16+). Текст современного немецкого драматурга Роланда Шиммельпфеннига, соединенный с музыкой Баха, Бетховена, Брамса и Шуберта, рождает актуальные образы посткарантинной реальности.

«Коммуна» (7 октября, прямая трансляция из Таллина, 16+) Эльмо Нюганена поставлена по пьесе современных датских драматургов Моргенса Рукова и Томаса Винтерберга. Молодая пара решает создать коммуну в унаследованном ими доме, веря, что вместе с единомышленниками удастся решить все проблемы, включая кризис отношений.

В спектакле Римаса Туминаса «В ожидании Годо» (9 октября, прямая трансляция из Вильнюса, 16+) ключевым становится мотив неуловимого, исчезающего времени. Изо дня в день Владимир (Диди) и Эстрагон (Гого) обсуждают все, что оказывается в поле зрения, ссорятся, дерутся и ждут некоего Годо, который вот-вот появится.



«В ожидании Годо» Фото: пресс-служба «Балтийского дома»

«Долгую жизнь» (10 октября, прямая трансляция из Вильнюса, 16+) Алвиса Херманиса уже привозили в 2006-м. Спектакль без литературной основы, где не произносится ни слова, рассказывает историю одного дня жизни пяти стариков, живущих в коммунальной квартире.



В «Гроздьях гнева» (11 октября, прямая трансляция из Цюриха, 16+) Кристофера Рюпинга герои искренне верят, что, если много работать, не щадить себя, удача улыбнется и жизнь изменится. Действительность же оказывается совершенно иной.

Во второй половине фестиваля будут представлены российские постановки — из Москвы и Екатеринбурга.

«Мама» (13 октября, 16+) — история взросления девушки, потерявшей мать, но, несмотря на все последующие события, продолжающей верить в любовь. В главной роли — Елена Яковлева.

«Коляда-Театр» привезет две постановки — «Оптимистическую трагедию» (14 октября, 18+) и «Раскольникова» (15 октября, 16+). В первом спектакле режиссер размышляет о том, во что превратилась Россия за последние сто лет и ради чего сражались герои революции. В инсценировке по роману Достоевского Николай Коляда актуализирует вопрос о том, на что готовы современные молодые люди ради возможности оказаться в центре всеобщего внимания.



«Раскольников» Фото: пресс-служба «Балтийского дома»

«Дорогая Елена Сергеевна» (17 октября, 16+), написанная в 1980-х, до сих пор не утратила своей актуальности. Напротив, текст почти сорокалетней выдержки дает возможность разобраться, где сегодня проходят границы нравственности.



В «БеЗприданнице» (20 октября, 18+) в центре сюжета — неожиданная история о «русской Кармен», окруженной, правда, не героическими тореадорами, а прагматичными бизнесменами. В основе спектакля «Все тут» (24 октября, 16+) — воспоминания режиссера Дмитрия Крымова о прошлом, о событиях из жизни его семьи и родителях — режиссере Анатолии Эфросе и театральном критике Наталье Крымовой.

В «Ромео и Джульетте» (22 октября, 16+) Егора Перегудова шекспировский текст очищен от привычных примет love story. Мир здесь полон ненависти и равнодушен к юным героям. А одним из главных действующих лиц становится рок, в том смысле, как его понимали в античности.



«Ромео и Джульетта» Фото: пресс-служба «Балтийского дома»

«Фаина. Эшелон» (26 октября, 12+) поставлен режиссером Иосифом Райхельгаузом по автобиографической книге своей матери. Елена Санаева, исполняющая роль Фаины Райхельгауз, естественна и проста на сцене. Рассказ же начинается с того, что героиня ставит вариться борщ. Действие привычное, бытовое и одновременно сакральное.

Подробности программы смотрите на сайте фестиваля.

Наталия Эфендиева