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25.09.2020 11:30
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Евгений Водолазкин представит свой первый сборник пьес. Одна из них — об эпидемии опасного вируса

Лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автор романов «Лавр», «Авиатор» и «Брисбен», петербургский писатель Евгений Водолазкин презентует в Доме книги новую книгу — «Сестра четырех». На этот раз он представляет на суд читателей не прозу, а драматургию.

«Эта книга — не попытка преодолеть пресловутый овраг. В драматургических опытах я остаюсь прозаиком, а герои этих текстов несут на себе родовые пятна прозы: слово они предпочитают действию», — так говорит о «Сестре четырех» сам Евгений Водолазкин.

Фото: издательство АСТ

В сборник вошли четыре пьесы. Действие первой происходит в больничной палате во время пандемии некоего опасного вируса. Четыре героя — писатель, депутат, доктор и разносчик пиццы — лечатся под надзором Сестры, которую легко можно принять за медсестру. Но чем дальше развивается действие, тем больше в нем становится абсурдного и непонятного.

Остальные пьесы не связаны с темой вирусов, но тоже исследуют границы страшного, смешного и актуального. Во второй разбираются в гибели артиста, в третьей — в обстоятельствах смерти Кирова, в четвертой разыскивают исчезнувшего мужа под пение Хора обманутых дольщиков. Шутки шутками, а финал обязательно должен оказаться счастливым.

Узнать у Евгения Водолазкина о возможных постановках и других творческих планах можно будет 29 сентября в 19:00 в Доме книги на Невском, 28. Вход свободный, в маске и перчатках. 16+

Елена Васильева

Фото: издательство АСТ

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