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24.09.2020 13:16
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Дмитрий Быков расскажет про семейные ценности

Дмитрий Львович подсчитал: у наших писателей пять подходов к описанию брака. 28 сентября увидим на примерах из разных великих, но в названии лекции — «От «Семейного счастия» до «Крейцеровой сонаты» — два произведения конкретно Л.Н.Толстого. Видимо, разговор будет безжалостным. (18+)

Фото: Фонтанка.ру

Между «Семейным счастием» и «Крейцеровой сонатой» — почти 30 лет. «Семейное счастие» Толстой неформально называл «Моя Анна», при том что главную героиню зовут Машей; главную героиню «Крейцеровой» не зовут никак. В первой повести запечатлел свои отношения с юной Валерией Арсеньевой, чьим опекуном был. В «Крейцеровой», как отмечает Дмитрий Быков, Лев Николаевич прямо напророчил: жена, Софья Андреевна, влюбилась. Про «Семейное счастие» Толстой позже писал: «...на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры, я увидал, какое постыдное говно, пятно, не только авторское, но человеческое, — это мерзкое сочинение». Про свою «Крейцерову» тоже говорил, что ненавидит. «Счастие» критика будто не заметила; «Крейцерову» заметила настолько, что в США роман рекламировали так: «Запрещено русским правительством и генерал-почтмейстером Соединённых Штатов лучшее произведение Толстого…».

О том, как русские писатели (не только Толстой) описывали брак, слушаем лекцию Дмитрия Быкова 28 сентября. Будет вживую (в Москве) и онлайн. Начало в 19.30.

Александр Шеромова

Фото: Фонтанка.ру

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