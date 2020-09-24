Петербуржцев приглашают прокатиться «по Европам»
26 сентября Эрмитаж вместе с Представительством Евросоюза в России, генконсульствами и иностранными культурными институциями устраивает масштабный онлайн-фестиваль для всех. Посетим два десятка стран: посмотрим, чего там вкусненького; заглянем в музеи; начнем наконец учить финский. Или румынский. Все бесплатно. 7+
Это уже VI международный фестиваль европейской культуры «Открой свою Европу», но, понятно, в таком формате — первый. Всякий раз у форума какая-то тема, а этом году — культурное и языковое богатство Европы. И дату подгадали: 26 сентября — Европейский день языков. Его придумали в 2009 году, очевидно, придя в смятение от того, сколько языков человечество утрачивает. Во Франции совсем загрустил бретонский язык, в Италии — фриульский. Евросоюз намерен поощрять изучение языков: не настаивает, чтобы мы взялись за ливонский или саамский, но хотя бы за основные европейские. И чтоб за несколько. И чтобы в таком духе — всю жизнь. Между прочим, русский — самый распространенный язык в Европе (считая с русскоязычными, живущими в ближнем зарубежье). А английский, который в мире второй после китайского, в Европе по распространенности только четвертый: впереди мы, немцы и французы.
В полдень стартует онлайн-марафон по странам, смотреть можно здесь и здесь. Будут кулинарные мастер-классы, иняз, лучшие музеи и университеты, прогулки по европейским городам с нетривиальными рассказами о том, к примеру, зачем на крышах Берлинского кафедрального собора разводят пчел. Эрмитаж проведет онлайн-квест «Приключения Мюнхгаузена в Зимнем дворце» (в этом году 300 лет со дня рождения барона). В 15.00 — «Детский час».
Открываем «свою Европу» 26 сентября с 12.00.
Александра Шеромова