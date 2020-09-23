Театр Ленсовета расплетет любовный клубок «Бесприданницы»
2 октября на сцене Театра имени Ленсовета состоится премьера спектакля Дмитрия Луговкина «Бесприданница». (16+)
При жизни драматурга «Бесприданницу» постигла сценическая неудача — ее не приняли ни критики, ни публика. Зато позднее пьеса о красивой, но небогатой девице Ларисе Огудаловой, которая влюбилась в одного, вынужденно собралась замуж за другого, а третьи решили разыграть ее участь с помощью жребия, стала одной из самых известных и репертуарных в отечественном театре. Кинорежиссеры также неоднократно ее экранизировали.
Режиссер Дмитрий Луговкин решил сосредоточиться не на социальной составляющей пьесы и не на финансовой — а на эмоциональной. В его постановке любовь становится чувством, определяющим человека, проявляет его суть. Здесь все герои влюблены, страстно и искренне. «Однако любовь у каждого действующего лица (подчеркиваю — у каждого без исключения) принимает неповторимое конкретное содержание, — полагает постановщик, — каждый персонаж пьесы наделен страстью любви. Они, эти страсти, сплетены в единый клубок и порыв чувств, приводящий к трагической развязке». Эти борения страстей и сыграют артисты Театра имени Ленсовета, вовлекая в них и зрителей.
Начало в 19:00.
Наталия Эфендиева