FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +14
77.28р90.72р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
23.09.2020 11:54
0
Печать

Театр Ленсовета расплетет любовный клубок «Бесприданницы»

2 октября на сцене Театра имени Ленсовета состоится премьера спектакля Дмитрия Луговкина «Бесприданница». (16+)

При жизни драматурга «Бесприданницу» постигла сценическая неудача — ее не приняли ни критики, ни публика. Зато позднее пьеса о красивой, но небогатой девице Ларисе Огудаловой, которая влюбилась в одного, вынужденно собралась замуж за другого, а третьи решили разыграть ее участь с помощью жребия, стала одной из самых известных и репертуарных в отечественном театре. Кинорежиссеры также неоднократно ее экранизировали.

Фото: предоставлено театром

Режиссер Дмитрий Луговкин решил сосредоточиться не на социальной составляющей пьесы и не на финансовой — а на эмоциональной. В его постановке любовь становится чувством, определяющим человека, проявляет его суть. Здесь все герои влюблены, страстно и искренне. «Однако любовь у каждого действующего лица (подчеркиваю — у каждого без исключения) принимает неповторимое конкретное содержание, — полагает постановщик, — каждый персонаж пьесы наделен страстью любви. Они, эти страсти, сплетены в единый клубок и порыв чувств, приводящий к трагической развязке». Эти борения страстей и сыграют артисты Театра имени Ленсовета, вовлекая в них и зрителей.

Начало в 19:00.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний