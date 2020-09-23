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23.09.2020 01:20
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Манёвр удался. МКС уклонилась от космического мусора

Международная космическая станция (МКС) завершила маневр по уклонению от столкновения с неизвестным космическим мусором, написал в Twitter глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Маневр <...> завершен. Астронавты выходят из укрытия", - отметил он.

Ранее орбиту МКС подняли с помощью двигателей российского грузового корабля "Прогресс", который пристыкован к российскому модулю "Звезда", экипаж экспедиции МКС укрылся в космическом корабле "Союз"

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