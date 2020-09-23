МКС будет уклоняться от космического мусора. Экипаж на всякий случай спрячется в российском "Союзе"
Международной космической станции придется выполнить небезопасный маневр - ей предстоит уклониться от неизвестного космического мусора, экипаж станции на время пролета мусора укроется в корабле "Союз", сообщило NASA.
The station is preparing to avoid a piece of unknown space debris being tracked by @NASA_Johnson flight controllers and @US_SpaceCom. The Exp 63 crew has relocated to its Soyuz crew ship. The time of closest approach is 6:21 pm ET. More... https://t.co/vGPOoaEptb pic.twitter.com/uMRctPukN2— Intl. Space Station (@Space_Station) September 22, 2020
"Специалисты в центре управления полетом в Хьюстоне с помощью Космического командования США отслеживают неизвестный фрагмент космического мусора, который, как ожидается, пролетит на расстоянии нескольких километров от МКС. Маневр уклонения планируется выполнить с помощью (двигателей) грузового корабля "Прогресс", пристыкованного к модулю "Звезда", в 0.19 мск", - говорится в сообщении на сайте НАСА. Российские специалисты уточняют что двигатели будут работать 103 секунды и орбита МКС поднимется более чем на 400 метров.
Отмечается, что экипаж станции на время пролета мусора, которое ожидается в 1.21 мск, переместится в корабль "Союз".