"Краснодар" победил ПАОК в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов

.Футболисты российского "Краснодара" со счетом 2:1 обыграли греческий ПАОК в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Краснодаре при пустых трибунах.



В составе "Краснодара" голы забили Виктор Классон (39-я минута, с пенальти) и Реми Кабелла (70). У проигравших отличился Димитриос Пелкас (32). На седьмой минуте встречи капитан ПАОКа Пелкас не реализовал пенальти, удар отразил вратарь Матвей Сафонов.

Ответный матч пройдет 30 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

