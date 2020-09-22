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22.09.2020 23:59
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"Краснодар" победил ПАОК в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов

.Футболисты российского "Краснодара" со счетом 2:1 обыграли греческий ПАОК в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Краснодаре при пустых трибунах.

В составе "Краснодара" голы забили Виктор Классон (39-я минута, с пенальти) и Реми Кабелла (70). У проигравших отличился Димитриос Пелкас (32). На седьмой минуте встречи капитан ПАОКа Пелкас не реализовал пенальти, удар отразил вратарь Матвей Сафонов.

Ответный матч пройдет 30 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Напомним, петербургский "Зенит" начнёт выступление в Лиге чемпионов сразу с группового этапа как победитель первенства России.

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