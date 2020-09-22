«Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому». Навальный назвал версию самоотравления заслуживающей изучения

Политик Алексей Навальный отреагировал на материал французской газеты Le Monde, из которого следует, что по мнению Путина, оппозиционер мог сам себя отравить. Версию он назвал хорошей и заслуживающей «самого пристального» внимания.

Пост в Instagram Навальный разместил вечером 22 сентября. «Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана», - написал Навальный и отметил, что Путин его переиграл. «Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!», - иронизирует политик.