«Хорошей учебы судьям». «Урал» прокомментировал решение РФС по голу Дзюбы из офсайда
«Урал» отреагировал на решение РФС признать ошибочно засчитанным гол Артема Дзюбы в матче восьмого тура Тинькофф чемпионата России, которую команда провела на «Газпром Арене» против «Зенита» (1:1).
«В РФС отметили, что линия офсайда была проведена неправильно: по голове Дзюбы, а не по стопе, — говорится в сообщении в официальном Twitter «Урала». — Теперь официально: гол Дзюбы в ворота Помазуна засчитывать было нельзя. Судьи, работавшие на ВАР, проведут дополнительные тренировки. Хорошей учебы».
Теперь официально: гол Дзюбы в ворота Помазуна засчитывать было нельзя. Судьи, работавшие на VAR, проведут дополнительные тренировки.— ФК Урал (@FCURAL) September 22, 2020
Хорошей учёбы.https://t.co/41UA5CYmjd
Ранее 22 сентября официальный сайт РФС сообщил о том, что специальный советник генсекретаря РФС Дэвид Эллерей совместно с командой проекта ВАР в России назвали ошибочным решение засчитать гол «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ против «Урала» (1:1). На 4-й минуте Артем Дзюба поразил ворота екатеринбуржцев. Мяч изначально не был засчитан из-за офсайда, но ВАР рекомендовал засчитать гол.