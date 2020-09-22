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22.09.2020 22:28
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«Хорошей учебы судьям». «Урал» прокомментировал решение РФС по голу Дзюбы из офсайда

«Урал» отреагировал на решение РФС признать ошибочно засчитанным гол Артема Дзюбы в матче восьмого тура Тинькофф чемпионата России, которую команда провела на «Газпром Арене» против «Зенита» (1:1).

«В РФС отметили, что линия офсайда была проведена неправильно: по голове Дзюбы, а не по стопе, — говорится в сообщении в официальном Twitter «Урала». — Теперь официально: гол Дзюбы в ворота Помазуна засчитывать было нельзя. Судьи, работавшие на ВАР, проведут дополнительные тренировки. Хорошей учебы».

Ранее 22 сентября официальный сайт РФС сообщил о том, что специальный советник генсекретаря РФС Дэвид Эллерей совместно с командой проекта ВАР в России назвали ошибочным решение засчитать гол «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ против «Урала» (1:1). На 4-й минуте Артем Дзюба поразил ворота екатеринбуржцев. Мяч изначально не был засчитан из-за офсайда, но ВАР рекомендовал засчитать гол.

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Комментарии (2)

тат2007amg
Даёшь переигровку!
Юра Алекс
Зенит-команда псевдо чемпион, давно известно всем!
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