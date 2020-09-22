Макрон потребовал у России «быстро и безукоризненно» внести ясность в дело отравления Навального
Выступая на Генеральной Ассамблее ООН президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву полностью прояснить обстоятельства отравления Алексея Навального. Ответа он требует быстро и чтобы он был безукоризненный.
Президента Франции вечером 22 сентября цитирует ТАСС. «Мы призываем Россию полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества «Новичок»», — заявил Макрон на 75-й сессии Генассамблеи, которая проходит в видеоформате.
Он отметил, что ясность нужно внести «быстро и безукоризненно», а также надо соблюсти все «красные линии».
Политик Алексей Навальный постепенно приходит в себя в берлинской больнице, куда его транспортировали в состоянии комы из Омска. По собранным немцами данным, его отравили боевым веществом из группы «Новичок». Оно было нанесено на бутылку с водой, из которой Навальный пил во время командировки в Томске. Российские врачи вывод об отравлении в первые дни после обморока сделать не смогли.