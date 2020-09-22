Суперкубок УЕФА сыграют «детским» мячом, Союз Европейских футбольных ассоциаций показал как выглядит спортивный снаряд, которым сыграют участники главного клубного трофея Старого Света.
На официальный мяч Суперкубка УЕФА-2020 нанесены рисунки детей — участников благотворительных проектов футбольного союза. В них приняли участие дети из Чехии, Венгрии, Германии, Словении, Португалии, Голлландии, Литвы, Испании и Швейцарии.
⚽ Here it is! The 2020 UEFA #SuperCup ball, designed with help from children all over Europe!— UEFA (@UEFA) September 22, 2020
🎨 Kids from 10 @UEFA_Foundation projects will see their drawings on the ball when Bayern meet Sevilla on Thursday! pic.twitter.com/634bv1niGG
В Суперкубке встретятся победитель Лиги чемпионов «Бавария» и «Севилья», выигравшая Лигу Европы, матч состоится 24 сентября в Будапеште, начало — в 22.00 по московскому времени.