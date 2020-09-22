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22.09.2020 21:55
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Суперкубок УЕФА сыграют «детским» мячом

Суперкубок УЕФА сыграют «детским» мячом, Союз Европейских футбольных ассоциаций показал как выглядит спортивный снаряд, которым сыграют участники главного клубного трофея Старого Света.

На официальный мяч Суперкубка УЕФА-2020 нанесены рисунки детей — участников благотворительных проектов футбольного союза. В них приняли участие дети из Чехии, Венгрии, Германии, Словении, Португалии, Голлландии, Литвы, Испании и Швейцарии.

В Суперкубке встретятся победитель Лиги чемпионов «Бавария» и «Севилья», выигравшая Лигу Европы, матч состоится 24 сентября в Будапеште, начало — в 22.00 по московскому времени.

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