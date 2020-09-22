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22.09.2020 20:21
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«Курьеры не являются зачинщиками». Delivery Club прокомментировал драку с участием сотрудников на Гражданском проспекте

Драка около торгового центра «Академ-парк» с участием доставщиков Delivery Club в фирменных зелёных одеждах, которую зафиксировали камеры наружного наблюдения, была спровоцирована не сотрудниками службы доставки. Об этом 22 сентября заявили «Фонтанке» в самой компании.

«Мы проверяем информацию об участии курьеров в этом инциденте. На видео четко видно, что курьеры не являются зачинщиками драки, они находились около торгового центра в ожидании заказов. Запросов от правоохранительных органов мы также не получали», — прокомментировали инцидент в пресс-службе Delivery Club.

В свою очередь, в региональном управлении МВД отчитались, что саму драку сотрудники полиции не застали, но привычные для таких случаев меры приняли.

«Как сообщили в ГУ МВД России, в полицию Калининского района поступило сообщение о потасовке на Гражданском проспекте. На месте сотрудниками полиции конфликта зафиксировано не было. С находившимися по указанному адресу гражданами проведена профилактическая беседа. Один человек был доставлен в территориальный отдел полиции для проверки документов. По данному факту проводится проверка», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Фонтанка» опубликовала видеозапись потасовки.

Фонтанка.ру

Судя по кадрам, разговор шел между работниками службы доставки и молодыми людьми без опознавательных знаков. Что послужило причиной конфликта, пока не установлено.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

hal9000
Ну и кому теперь эта еда нужна..пица эта..там вся поломаная..потом воняет..кетчуп с майонезом наверно все там в сундуках перемешалось..кто у них покупает ваще???!!
enigma111
что-то я там не наблюдаю "полумажоров", там сходка южнороссиян, как обычно в своей униформе: трикоШках с вытянутыми коленями. Попутали Питер с аулом, "местные разборки"
Ильин Серёжа
Может, курьерам сказали, что они никто. И что сами сказавшие на их фоне - полумажоры?
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