Драка около торгового центра «Академ-парк» с участием доставщиков Delivery Club в фирменных зелёных одеждах, которую зафиксировали камеры наружного наблюдения, была спровоцирована не сотрудниками службы доставки. Об этом 22 сентября заявили «Фонтанке» в самой компании.

«Мы проверяем информацию об участии курьеров в этом инциденте. На видео четко видно, что курьеры не являются зачинщиками драки, они находились около торгового центра в ожидании заказов. Запросов от правоохранительных органов мы также не получали», — прокомментировали инцидент в пресс-службе Delivery Club.