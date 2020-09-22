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22.09.2020 17:44
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Ту-160 в рамках учений облетели границу Белоруссии

Два российских ракетоносца Ту-160 в ходе учений «Славянское братство» совершили полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Двадцать второго сентября 2020 года в рамках начавшейся активной фазы совместного белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Республики Беларусь», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе полета российские летчики отработали взаимодействие с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по прикрытию действия совместной группы на земле.

Напомним, накануне ВВС США сообщили о «глобальных» учениях своей стратегической авиации, в ходе которых их бомбардировщики оказались в непосредственной близости от территорий, на которых проводят «Славянское братство».

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Комментарии (3)

261912761
Личный эскорт Саши 3%? ... или пасут, чтоб он с 1.5 ярдами баксов не свалил быстро куда-нибудь? )
Агроном аэродрома
С внешей стороны облетел или с внутренней? :)
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