Ту-160 в рамках учений облетели границу Белоруссии

«Двадцать второго сентября 2020 года в рамках начавшейся активной фазы совместного белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Республики Беларусь», — сообщили в ведомстве.

Два российских ракетоносца Ту-160 в ходе учений «Славянское братство» совершили полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе полета российские летчики отработали взаимодействие с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по прикрытию действия совместной группы на земле.

Напомним, накануне ВВС США сообщили о «глобальных» учениях своей стратегической авиации, в ходе которых их бомбардировщики оказались в непосредственной близости от территорий, на которых проводят «Славянское братство».