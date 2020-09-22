У ТЦ на Гражданском доставщики устроили массовую драку. Выделялись люди с зелеными рюкзаками
Массовую драку устроили работники службы доставки Delivery Club с людьми без формы у торгового центра «Академ-парк». Фото и видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».
Потасовка у ТЦ на Гражданском проспекте, дом 41, попала на камеры видеонаблюдения. Камеры запечатлели молодых людей в половину пятого днем 22 сентября. Судя по кадрам, разговор шел между работниками службы доставки и молодыми людьми без опознавательных знаков. На фото можно заметить и работников аналогичной службы от «Яндекса», но на кадрах видно, что они только подъехали в «Академ-парку» и припарковались, в потасовке они не участвовали. Что послужило причиной конфликта пока не установлено.
Фонтанка.ру
По информации «Фонтанки», полиция через 20 минут задержала одного человека во дворах у 82-го дома по Гражданскому проспекту. У него не было документов. К моменту прибытия сотрудников драка завершилась, заявлений в настоящий момент ни от кого из участников не поступало.
Позже группу молодых людей, судя по всему из той же компании, запечатлели камеры у станции метро «Академическая». Вероятно, они ждут вторую сторону конфликта.