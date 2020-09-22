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22.09.2020 18:05
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У ТЦ на Гражданском доставщики устроили массовую драку. Выделялись люди с зелеными рюкзаками

Массовую драку устроили работники службы доставки Delivery Club с людьми без формы у торгового центра «Академ-парк». Фото и видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».

Потасовка у ТЦ на Гражданском проспекте, дом 41, попала на камеры видеонаблюдения. Камеры запечатлели молодых людей в половину пятого днем 22 сентября. Судя по кадрам, разговор шел между работниками службы доставки и молодыми людьми без опознавательных знаков. На фото можно заметить и работников аналогичной службы от «Яндекса», но на кадрах видно, что они только подъехали в «Академ-парку» и припарковались, в потасовке они не участвовали. Что послужило причиной конфликта пока не установлено.

Фонтанка.ру

По информации «Фонтанки», полиция через 20 минут задержала одного человека во дворах у 82-го дома по Гражданскому проспекту. У него не было документов. К моменту прибытия сотрудников драка завершилась, заявлений в настоящий момент ни от кого из участников не поступало.

Позже группу молодых людей, судя по всему из той же компании, запечатлели камеры у станции метро «Академическая». Вероятно, они ждут вторую сторону конфликта.

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Комментарии (14)

Яхта
Им пора к себе домой, уже давно перебор азиатов!!! Куда смотрит руководство страны???? Губернатор наводи порядок! Неможешь, зачем ты здесь?
Александр Н
Все бородачи
Капитан Очевидность2
А может всех, что на видео - сразу в один автобус и на родину? Навсегда.
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