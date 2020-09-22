Никаких полумер. Нобелевскую премию решили вручать онлайн

Нобелевский комитет заявил об отмене традиционной церемонии вручения премий в Стокгольме из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе организации от 22 сентября.
«Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали», — говорится в коммюнике.
Церемония вручения ежегодно проходит в Стокгольме 10 декабря. Лауреатов награждает лично король Швеции.
Ранее сообщалось, что торжество из ратуши перенесли в маленький зал и отменили банкет. На Нобелевскую премию мира в этом году номинировали россиянина Алексея Навального, а также президента США Дональда Трампа и белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских.