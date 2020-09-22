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22.09.2020 16:46
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Суд в Пскове отправил под арест наркополицейского. Плантаций, на которых выращивалось подбрасываемое, уже две

Домашним арестом для заместителя начальника отдела наркоконтроля полиции города Великие Луки Михаила Степанова ограничился суд в Пскове. Его подозревают в выращивании веществ для повышения статистики задержаний.

Домашний арест Степанова до 16 ноября «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе Псковского городского суда 22 сентября, меру пресечения определили накануне. Его подозревают в превышении должностных полномочий и в соучастии в организации незаконного хранения наркотиков.

По версии следствия, Степанов 15 сентября организовал подставное задержание местного жителя, подбросив ему выращенные на его же плантации наркотики. Следком несколько дней назад провел обыски по десяти адресам, а заодно нашел еще одну плантацию, к которой, по мнению следователей, имеет отношение Степанов.

Растения, как ранее сообщали местные СМИ, не предназначались для личного употребления, а использовались в работе отдела.

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Комментарии (4)

Pilat
Да уж, закон что дышло
Ярополк
"Растения, как ранее сообщали местные СМИ, не предназначались для личного употребления, а использовались в работе отдела."
"Не предназначались" А что мешало? Совесть?
"Использовались в работе отдела" - так вот что называется "работа" отдела полиции!)))))))))))
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