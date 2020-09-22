Суд в Пскове отправил под арест наркополицейского. Плантаций, на которых выращивалось подбрасываемое, уже две

Домашним арестом для заместителя начальника отдела наркоконтроля полиции города Великие Луки Михаила Степанова ограничился суд в Пскове. Его подозревают в выращивании веществ для повышения статистики задержаний.

Домашний арест Степанова до 16 ноября «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе Псковского городского суда 22 сентября, меру пресечения определили накануне. Его подозревают в превышении должностных полномочий и в соучастии в организации незаконного хранения наркотиков.

По версии следствия, Степанов 15 сентября организовал подставное задержание местного жителя, подбросив ему выращенные на его же плантации наркотики. Следком несколько дней назад провел обыски по десяти адресам, а заодно нашел еще одну плантацию, к которой, по мнению следователей, имеет отношение Степанов.