Американские военные задержатся в Прибалтике. Причину призвали искать в России, а не в Белоруссии
Министерство обороны Литвы прокомментировало направление в республику тяжелой военной техники из США.
«Присутствие США успокаивает нас. Это мощный сдерживающий фактор, но он не связан конкретно с ситуацией в Белоруссии, а скорее с геополитической ситуацией после действий России на Украине и в Грузии», — рассказал 22 сентября агентству Reuters Раймундас Кароблис.
По его словам, более 500 американских солдат, 25 танков Abrams и 30 бронетранспортеров Bradley заменят контингент, прибывший в Литву 4 сентября для двухмесячного дежурства у границы с Белоруссией. Американские войска останутся в Прибалтике до июня 2021 года.
Посол США в Литве Роберт Гилкрист также заверил, что нет связи между наращиванием войск в регионе и событиями в Белоруссии. Американское посольство разместило фотографии нового контингента.