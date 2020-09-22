Американские военные задержатся в Прибалтике. Причину призвали искать в России, а не в Белоруссии

Министерство обороны Литвы прокомментировало направление в республику тяжелой военной техники из США.

«Присутствие США успокаивает нас. Это мощный сдерживающий фактор, но он не связан конкретно с ситуацией в Белоруссии, а скорее с геополитической ситуацией после действий России на Украине и в Грузии», — рассказал 22 сентября агентству Reuters Раймундас Кароблис.

По его словам, более 500 американских солдат, 25 танков Abrams и 30 бронетранспортеров Bradley заменят контингент, прибывший в Литву 4 сентября для двухмесячного дежурства у границы с Белоруссией. Американские войска останутся в Прибалтике до июня 2021 года.