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22.09.2020 15:05
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Американские военные задержатся в Прибалтике. Причину призвали искать в России, а не в Белоруссии

Министерство обороны Литвы прокомментировало направление в республику тяжелой военной техники из США.

«Присутствие США успокаивает нас. Это мощный сдерживающий фактор, но он не связан конкретно с ситуацией в Белоруссии, а скорее с геополитической ситуацией после действий России на Украине и в Грузии», — рассказал 22 сентября агентству Reuters Раймундас Кароблис.

По его словам, более 500 американских солдат, 25 танков Abrams и 30 бронетранспортеров Bradley заменят контингент, прибывший в Литву 4 сентября для двухмесячного дежурства у границы с Белоруссией. Американские войска останутся в Прибалтике до июня 2021 года.

Посол США в Литве Роберт Гилкрист также заверил, что нет связи между наращиванием войск в регионе и событиями в Белоруссии. Американское посольство разместило фотографии нового контингента.

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Комментарии (5)

медведь Дмитрий
Прибалты конечно смешные . Жили под нами ,их считали Европой .Живут в Европе - потеряли 70% населения ,ввели пендосские войска и типа свободны - парадокс .
Какая однако грозная силища в прибалтике...
Капитан Очевидность2
Быть под американской оккупацией приятнее, чем под русской?
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