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22.09.2020 16:23
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Минобороны показало, как ракетными ударами российские военные «уничтожают» неприятеля на воде и в небе

Корабли Черноморского флота в рамках учений «Кавказ-2020» нанесли ракетно-бомбовый удар по отряду боевых кораблей условного противника, а на полигоне Ашулук под Астраханью зенитчики отражали атаку с воздуха.

Кадры с масштабных стратегических учений 22 сентября публикует Министерство обороны. По легенде, около двадцати самолётов-нарушителей должны были незаметно преодолеть системы ПВО Южного военного округа и нанести удар по радарам и аэродромам. Для этого условный противник атаковал на скоростях от 200 до 2000 км/ч на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров.

Все самолёты «уничтожили» электронными пусками зенитных управляемых ракет, а также с помощью комплексов С-400, «Бук-М2» и «Панцирь-С». «Кроме того, расчеты комплексов «Панцирь-С» выполнили задачи по уничтожению воздушных целей, обозначенных высокоскоростными ракетами-мишенями», — сообщает военное ведомство.

Против условного отряда боевых кораблей неприятеля выступили ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» Черноморского флота. Корабельная ударная группа успешно поразила цель одновременным залпом ракетами «Москит», вторым этапом мишень бомбовым ударом с дострелом крылатыми ракетами атаковали Су-24М и Су-30СМ.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях. Участие в них принимают, в том числе, военнослужащие Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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Комментарии (1)

a.159753123
Так громче музыка играй победу
Мы победили и враг бежит, бежит, бежит
Так за Царя, Отечество и веру
Мы мы громко грянем троекратное ура, ура ура!(с)
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