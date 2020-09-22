Корабли Черноморского флота в рамках учений «Кавказ-2020» нанесли ракетно-бомбовый удар по отряду боевых кораблей условного противника, а на полигоне Ашулук под Астраханью зенитчики отражали атаку с воздуха.



Кадры с масштабных стратегических учений 22 сентября публикует Министерство обороны. По легенде, около двадцати самолётов-нарушителей должны были незаметно преодолеть системы ПВО Южного военного округа и нанести удар по радарам и аэродромам. Для этого условный противник атаковал на скоростях от 200 до 2000 км/ч на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров.