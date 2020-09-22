Минобороны показало, как ракетными ударами российские военные «уничтожают» неприятеля на воде и в небе
Корабли Черноморского флота в рамках учений «Кавказ-2020» нанесли ракетно-бомбовый удар по отряду боевых кораблей условного противника, а на полигоне Ашулук под Астраханью зенитчики отражали атаку с воздуха.
Кадры с масштабных стратегических учений 22 сентября публикует Министерство обороны. По легенде, около двадцати самолётов-нарушителей должны были незаметно преодолеть системы ПВО Южного военного округа и нанести удар по радарам и аэродромам. Для этого условный противник атаковал на скоростях от 200 до 2000 км/ч на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров.
#Видео Расчеты #С300-ПМ2 Ржевской дивизии #ПВО Западного военного округа выполнили боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным целям на астраханском полигоне https://t.co/nWCfx4nnjd #Ашулук #Зенитчики #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/7advySJ1Pk— Минобороны России (@mod_russia) September 22, 2020
Все самолёты «уничтожили» электронными пусками зенитных управляемых ракет, а также с помощью комплексов С-400, «Бук-М2» и «Панцирь-С». «Кроме того, расчеты комплексов «Панцирь-С» выполнили задачи по уничтожению воздушных целей, обозначенных высокоскоростными ракетами-мишенями», — сообщает военное ведомство.
Против условного отряда боевых кораблей неприятеля выступили ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» Черноморского флота. Корабельная ударная группа успешно поразила цель одновременным залпом ракетами «Москит», вторым этапом мишень бомбовым ударом с дострелом крылатыми ракетами атаковали Су-24М и Су-30СМ.
Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях. Участие в них принимают, в том числе, военнослужащие Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.