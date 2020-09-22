ТЮЗ представит спектакль по пьесе Максима Горького «Мещане»
29 сентября режиссер Елизавета Бондарь дебютирует на большой сцене ТЮЗа с дебютной пьесой Максима Горького «Мещане». (16+). Драма была написана по заказу Московского художественного театра и там же впервые поставлена. Одной из самых известных и значимых сценических версий советского времени по сию пору остается версия 1966 года Георгия Товстоногова. Здесь горьковский текст обрел чеховские интонации.
Елизавета Бондарь осмысляет пьесу столетней давности через сегодняшние реалии. Действие разворачивается в дома зажиточного мещанина Василия Бессеменова. Место это мрачное и давно уже лишено радости и счастья. Регулярные стычки между старшим и младшим поколениями, ожесточенные столкновения разных мировоззрений и характеров не оставляют шанса на победу никому. Сохраняя близость к мыслям, идеям и тексту Горького, режиссер выводит на первый план личности героев — показывая, какими они могли бы быть сегодня, какими мы могли бы их узнать.
Начало в 19:00.
Наталия Эфендиева