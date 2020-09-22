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22.09.2020 12:48
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ТЮЗ представит спектакль по пьесе Максима Горького «Мещане»

29 сентября режиссер Елизавета Бондарь дебютирует на большой сцене ТЮЗа с дебютной пьесой Максима Горького «Мещане». (16+). Драма была написана по заказу Московского художественного театра и там же впервые поставлена. Одной из самых известных и значимых сценических версий советского времени по сию пору остается версия 1966 года Георгия Товстоногова. Здесь горьковский текст обрел чеховские интонации.

Фото: предоставлено театром

Елизавета Бондарь осмысляет пьесу столетней давности через сегодняшние реалии. Действие разворачивается в дома зажиточного мещанина Василия Бессеменова. Место это мрачное и давно уже лишено радости и счастья. Регулярные стычки между старшим и младшим поколениями, ожесточенные столкновения разных мировоззрений и характеров не оставляют шанса на победу никому. Сохраняя близость к мыслям, идеям и тексту Горького, режиссер выводит на первый план личности героев — показывая, какими они могли бы быть сегодня, какими мы могли бы их узнать.

Начало в 19:00.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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