«В рамках госконтракта на поставку тепловизионного оборудования в пункты пропуска через государственную границу РФ, заключенного подведомственным Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой, завершена сборка первой партии стационарных тепловизоров. На текущей неделе новое оборудование поступит в международные аэропорты Домодедово, Жуковский и Пулково, а также в ряд морских портов Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Новые тепловизоры поступят в Пулково и морские порты Петербурга до конца недели. Об этом 22 сентября сообщает Минтранс.

Стационарные комплексы, по информации ведомства, представляют собой «уникальную российскую разработку», которая доказала свою надёжность в период проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году.



Тепловизоры могут дистанционно анализировать температуру людей в потоке, выделять «горячих». Старые приборы усовершенствовали, и теперь на измерение температуры тела не влияет место, откуда человек попадает в контролируемую зону — с улицы, автобуса или самолета.



Кроме того, система способна считывать информацию о людях, даже если их лица прикрыты очками или медицинскими масками. Это, по мнению Минтранса, особо актуально в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки.

