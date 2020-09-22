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22.09.2020 12:40
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В Петербург везут новые тепловизоры. Они точнее измеряют температуру и «узнают» даже тех, кто в маске

Новые тепловизоры поступят в Пулково и морские порты Петербурга до конца недели. Об этом 22 сентября сообщает Минтранс.

«В рамках госконтракта на поставку тепловизионного оборудования в пункты пропуска через государственную границу РФ, заключенного подведомственным Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой, завершена сборка первой партии стационарных тепловизоров. На текущей неделе новое оборудование поступит в международные аэропорты Домодедово, Жуковский и Пулково, а также в ряд морских портов Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Стационарные комплексы, по информации ведомства, представляют собой «уникальную российскую разработку», которая доказала свою надёжность в период проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Тепловизоры могут дистанционно анализировать температуру людей в потоке, выделять «горячих». Старые приборы усовершенствовали, и теперь на измерение температуры тела не влияет место, откуда человек попадает в контролируемую зону — с улицы, автобуса или самолета.

Кроме того, система способна считывать информацию о людях, даже если их лица прикрыты очками или медицинскими масками. Это, по мнению Минтранса, особо актуально в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Фото: mintrans.ru
Фото: mintrans.ru
Фото: mintrans.ru
Фото: mintrans.ru
Фото: mintrans.ru

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Вот только зачем такой огромный корпус для seek thermal pro, непонятно..
DmitrySpb79
> на измерение температуры тела не влияет место, откуда человек попадает в контролируемую зону — с улицы, автобуса или самолета

Только на втором скриншоте у всех температура +34 градуса :)
spb7771250
Вообще-то, такой в каждом ТЦ на входе должен стоять, как в развитой азии.
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