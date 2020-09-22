Пациенты с COVID-19 заняли 94% коечного фонда в Петербурге. Под коронавирус снова отдают «Зарю»

Временный госпиталь в пансионате «Заря» в Курортном районе Петербурга после двух месяцев простоя возобновляет приём пациентов с коронавирусом. Рост новых случаев заражения сокращает свободные места в больницах.



Как сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева 22 сентября, за последние сутки госпитализировали 287 заболевших коронавирусом. Это оставило свободными 6% коек для взрослых пациентов с COVID-19. Для сравнения: на прошлой неделе доступно было 8%, в конце августа — 20%.

Расширить фонд решено, задействовав временный госпиталь в «Заре». В начале пандемии в пансионате оборудовали обсерватор, под конец апреля его перепрофилировали под временное инфекционное отделение 40-й горбольницы. С 10 июля приём пациентов временно поставили на паузу. К этому времени в «Заре» успели побывать почти 2,6 тысячи человек.