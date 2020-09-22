FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
22.09.2020 12:16
0
Печать

Пациенты с COVID-19 заняли 94% коечного фонда в Петербурге. Под коронавирус снова отдают «Зарю»

Временный госпиталь в пансионате «Заря» в Курортном районе Петербурга после двух месяцев простоя возобновляет приём пациентов с коронавирусом. Рост новых случаев заражения сокращает свободные места в больницах.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева 22 сентября, за последние сутки госпитализировали 287 заболевших коронавирусом. Это оставило свободными 6% коек для взрослых пациентов с COVID-19. Для сравнения: на прошлой неделе доступно было 8%, в конце августа — 20%.

Расширить фонд решено, задействовав временный госпиталь в «Заре». В начале пандемии в пансионате оборудовали обсерватор, под конец апреля его перепрофилировали под временное инфекционное отделение 40-й горбольницы. С 10 июля приём пациентов временно поставили на паузу. К этому времени в «Заре» успели побывать почти 2,6 тысячи человек.

«При ухудшении эпидемической ситуации перепрофилирование стационаров будет продолжено в рамках разработанного оперативного плана», — предупредил Эргашев.

Пациентов с коронавирусом в Петербурге сейчас готовы принимать в дюжине взрослых и одном детском стационаре, развёрнуто 3 776 коек. 12 сентября фонд уже усиливали больницей Семашко в Пушкине.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний