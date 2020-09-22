Полиция Петербурга решила не мешать семейному счастью решительного москвича. Его возлюбленная оказалась не против национальных традиций горцев
Стали известны подробности «похищения», о котором заявили жители Красносельского района Петербурга. Родители неверно оценили желания более приверженной традициям дочери.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 22 сентября, полицейские опросили 19-летнюю девушку, которую якобы насильно накануне увезли с Маршала Захарова. Она рассказала, что достаточно близко знакома с водителем белого «Киа Рио» и уехала с ним по собственной воле.
Отцу, наблюдавшему за отъездом дочери, показалось иначе. Он и ещё один местный житель сообщили в полицию о похищении, девушку часов через десять сотрудники нашли в квартире на Парашютной вместе с 34-летним жителем Московской области.
«Установлено, что мужчина увез женщину под предлогом исполнения национальной традиции. Девушка опрошена, с мужчиной она находилась добровольно. Действия гражданина очевидцами были восприняты неоднозначно», — уточнили в полицейском главке.