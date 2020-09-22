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22.09.2020 11:46
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Полиция Петербурга решила не мешать семейному счастью решительного москвича. Его возлюбленная оказалась не против национальных традиций горцев

Стали известны подробности «похищения», о котором заявили жители Красносельского района Петербурга. Родители неверно оценили желания более приверженной традициям дочери.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 22 сентября, полицейские опросили 19-летнюю девушку, которую якобы насильно накануне увезли с Маршала Захарова. Она рассказала, что достаточно близко знакома с водителем белого «Киа Рио» и уехала с ним по собственной воле.

Отцу, наблюдавшему за отъездом дочери, показалось иначе. Он и ещё один местный житель сообщили в полицию о похищении, девушку часов через десять сотрудники нашли в квартире на Парашютной вместе с 34-летним жителем Московской области.

«Установлено, что мужчина увез женщину под предлогом исполнения национальной традиции. Девушка опрошена, с мужчиной она находилась добровольно. Действия гражданина очевидцами были восприняты неоднозначно», — уточнили в полицейском главке.

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Комментарии (6)

vic_5e4cd1938d1a8
Мешать семейному счастью не надо, но штраф, общественные работы или административный арест за инсценировку похищения должен быть. Резать во дворах баранов, танцевать на улице (лезгинку), похищать невест и прочие подобные традиции не должны иметь место, там где их и не было никогда.
michailPotapov
тьфу срамота
мухомор
Через 5 лет она побитая и разведённая будет по судам требовать вернуть их совместных малолетних детей, которых будущий муж увезёт к себе на историческую родину.
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