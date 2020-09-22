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22.09.2020 11:28
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ДТП на Обводном на видео: высекая искры, такси задело один дом и врезалось в другой под «салют»

Утреннее ДТП с такси на Обводном канале зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

На записи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что «Фольксваген» из левой полосы на закруглении дороги поехал прямо: возможно, водитель уснул. Автомобиль пересёк все полосы, запрыгнул на тротуар, выбив искры, задел угол дома — снова искры. И так, в искрах, покатился по инерции к противоположной стороне Заозёрной улицы, где уже тараном впечатался в здание — в окно и трансформаторную будку, — вызвав финальный «салют».

Фонтанка.Ру

К счастью, на тротуаре не было пешеходов, а свернувший на Заозёрную фургон успел проскочить за пару мгновений до того, как его траекторию пересекло такси.

Судя по кадрам последствий аварии в соцсетях, обошлось без серьёзных травм.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

Евгений Валов
Не стоял бы дом, где не надо - не пострадал бы)
mavar
Яндекс - goooo!
Castor Troy
Почему Оби-з-яндексы не следят за своим питомником?
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