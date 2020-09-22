На записи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что «Фольксваген» из левой полосы на закруглении дороги поехал прямо: возможно, водитель уснул. Автомобиль пересёк все полосы, запрыгнул на тротуар, выбив искры, задел угол дома — снова искры. И так, в искрах, покатился по инерции к противоположной стороне Заозёрной улицы, где уже тараном впечатался в здание — в окно и трансформаторную будку, — вызвав финальный «салют».

К счастью, на тротуаре не было пешеходов, а свернувший на Заозёрную фургон успел проскочить за пару мгновений до того, как его траекторию пересекло такси.



Судя по кадрам последствий аварии в соцсетях, обошлось без серьёзных травм.

