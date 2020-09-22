Идущий по переходу Московского мужчина просил не сбивать его. «Форд» не прислушался
Тяжелые травмы получил 20-летний мужчина в Петербурге, переходивший Московский проспект по «зебре». Он привлекал к себе внимание автомобилистов, но все равно был сбит.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, в половине седьмого утра 22 сентября на Московском проспекте у дома 176 водитель «Форда Фьюжн» сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода молодого мужчину.
«Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован», — уточняет пресс-служба.
«Фонтанка» публикует видеозапись ДТП.
Пешеход привлекал к себе внимание, и ему почти удалось перейти проезжую часть. «Форд» сбил мужчину на крайней левой полосе.