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22.09.2020 11:22
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Идущий по переходу Московского мужчина просил не сбивать его. «Форд» не прислушался

Тяжелые травмы получил 20-летний мужчина в Петербурге, переходивший Московский проспект по «зебре». Он привлекал к себе внимание автомобилистов, но все равно был сбит.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, в половине седьмого утра 22 сентября на Московском проспекте у дома 176 водитель «Форда Фьюжн» сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода молодого мужчину.

«Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован», — уточняет пресс-служба.

«Фонтанка» публикует видеозапись ДТП.

Пешеход привлекал к себе внимание, и ему почти удалось перейти проезжую часть. «Форд» сбил мужчину на крайней левой полосе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

Orlov
Всем, кто осуждает: у вас у самих в 20 лет не бывало, чтобы выпили лишку и шалили? В данном случае закончилась печально. Не считаю, что про парня по видео можно сказать, что он плохой человек. Человек выпил, начудил, финал печальный.
4eJIoBeK
Лет на 8 закрывать надо за такое, выглядит как намеренная попытка убийства, общеопасным способом.
Ну как , видел что переход? Если нет то тогда отдай права навсегда.
Если видел, куда гнал?
Марти МакФлай
На виски нашел,на такси - нет.
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