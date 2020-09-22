Банки начали переводить зарплату по номеру телефона

Несколько российских банков запустили услугу по переводу заработной платы по номеру телефона через Систему быстрых платежей. Об этом 22 сентября сообщает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
О запуске услуги для своих клиентов-юрлиц объявил банк «Русский стандарт», систему планирует внедрить Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, банк «Дом.РФ» и «Весты» (группа Московского кредитного банка).
Аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. Представитель Центробанка рассказал РБК, что регулятор по-прежнему изучает вопрос целесообразности создания в СБП подобного сервиса. При этом у данного предложения есть как сторонники, так и противники. В ЦБ подчеркнули, что в данном вопросе важна не столько технологическая реализация, сколько проработка всех сопутствующих вопросов.
Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку.
Сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона, был запущен банками — участниками СПБ в июле. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги.