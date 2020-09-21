Спасателей позвали на Серебристый на сообщение о взрыве. Виноваты самогонщики
Стекла полетели из рам квартиры на шестом этаже жилого дома в Приморском районе Петербурга вечером 21 сентября. Местные жители подумали о взрыве газа.
Как сообщил «Фонтанке» собеседник в МЧС, вызов к дому 9 по Серебристому бульвару поступил вскоре после девяти часов вечера 21 сентября. На место кроме спасателей также прибыли газовые службы, но тревога оказалась напрасной. На шестом этаже девятиэтажного дома рванул самогонный аппарат. Владельцы уцелели, но убираться им придется генерально. Кроме стекол и самого аппарата повреждена мебель.