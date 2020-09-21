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21.09.2020 20:27
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ВОЗ назвала критерий эффективности вакцины от коронавируса

Вакцина против COVID-19 может считаться эффективной, если она будет действовать в течение нескольких месяцев после прививки в более чем 50% случаев. Об этом 21 сентября сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

«В своей основе (рекомендации — ред.) описывают вакцину, у которой в идеале 70% эффективность и выше. Но, конечно, 50% будет ожидаемо, чтобы мы классифицировали вакцину как эффективную», — приводит слова Сваминатан РИА «Новости».

Вакцина не будет считаться эффективной, если будет срабатывать менее чем в 30% случаев. Особое внимание ВОЗ деляет безопасности препарата. Специалисты будут внимательно следить за побочными эффектами после прививки. Последствия воздействия вакцины на организм будут изучаться на протяжении нескольких месяцев с начала вакцинации.

Ранее ВОЗ поблагодарила Россию за создание «Спутник V».

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Всё верно. "Вакцина" должна быть эффективной (иначе эффективным менеджерам будет невыгодно её выпускать) и безопасной (дабы те самые менеджеры случайно не пошли по этапу).
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