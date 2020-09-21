Цены на нефть упали на фоне страхов из-за второй волны коронавируса

Опасения из-за второй волны коронавируса и медленного восстановления мировой экономики уронили цены на нефть в ходе торгов 21 сентября.

Цена фьючерсов североморской нефти марки Brent с поставкой в ноябре, по данным на 19:01, упала на 3,87% и составила $ 41,48 за баррель. При этом на торгах в понедельник эталонная марка стартовала с отметки $ 42,82 за бочку. Минимальная цена, зафиксированная на сегодняшних торгах, составила $ 40,96 за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на американскую нефть марки WTI, по данным на 19:08, упала на 4,16% и составила $ 39,6 за баррель. Минутами ранее падение превышало 5%. Минимальное значение, которого достигала цена WTI за сегодня, составляет $ 38,88 за бочку.