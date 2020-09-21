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21.09.2020 19:13
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Отопительный сезон в Петербурге не начнется на этой неделе

Смольный сообщил, что начало полноценного отопительного сезона откладывается как минимум до следующей недели. Для горячих батарей нам пообещали слишком горячие выходные.

Как рассказал 2 сентября глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук в эфире телеканала «Санкт-Петербург», для начала постоянного отопления необходимо соблюдение определенного норматива: среднесуточная температура не должная превышать 8 градусов в течение 5 суток. Второй вариант — резкое похолодание.

«Учитывая, что в субботу и в воскресенье плюс 20, даже 21 градус, на этой неделе точно ничего не произойдет, это гарантировано, — заявил чиновник. — За следующей неделей будем следить».

Напомним, режим периодического протапливания начался в Петербурге с 17 сентября В рамках него к системам теплоснабжения подключают в первую очередь социальные объекты. При этом синоптики прогнозируют потепление в течение недели.

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Комментарии (6)

Шихаэль Мумахер
я бы не отказался от топки, дубачок
Агроном аэродрома
Вот вы тут всё негодуете, а представьте каково было детям владельцев теплоснабжающих компаний?!! У них ведь ни одного нового мерседеса с весны не было!!!
Gorodskoy88
Так же топят и на Ленинском проспекте (Красносельский район). Звонили в УК , чтобы убавили пару, претензии не приняли. Потом пришлют немалый счет.
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