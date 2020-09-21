Отопительный сезон в Петербурге не начнется на этой неделе

Смольный сообщил, что начало полноценного отопительного сезона откладывается как минимум до следующей недели. Для горячих батарей нам пообещали слишком горячие выходные.



Как рассказал 2 сентября глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук в эфире телеканала «Санкт-Петербург», для начала постоянного отопления необходимо соблюдение определенного норматива: среднесуточная температура не должная превышать 8 градусов в течение 5 суток. Второй вариант — резкое похолодание.

«Учитывая, что в субботу и в воскресенье плюс 20, даже 21 градус, на этой неделе точно ничего не произойдет, это гарантировано, — заявил чиновник. — За следующей неделей будем следить».