Мюнхен вводит масочный режим в общественных местах и в центре города

Немецкий город Мюнхен ужесточает ограничения в связи со стабильно высоким числом случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 21 сентября Der Spiegel.

По решению городского оперштаба, если количество заражений останется на высоком уровне, с 24 сентября ношение масок в общественных местах и центре Мюнхена станет обязательным требованием.

Также в общественных местах запретят встречаться группами более пяти человек. Частные торжества, такие как свадьба или похороны, тоже будут лимитированы по числу гостей: до 25 человек в закрытом помещении и до 50 — в открытом.