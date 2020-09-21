Мюнхен вводит масочный режим в общественных местах и в центре города
Немецкий город Мюнхен ужесточает ограничения в связи со стабильно высоким числом случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 21 сентября Der Spiegel.
По решению городского оперштаба, если количество заражений останется на высоком уровне, с 24 сентября ношение масок в общественных местах и центре Мюнхена станет обязательным требованием.
Также в общественных местах запретят встречаться группами более пяти человек. Частные торжества, такие как свадьба или похороны, тоже будут лимитированы по числу гостей: до 25 человек в закрытом помещении и до 50 — в открытом.
Однако это ограничение не распространяется на регулярные мероприятия, такие как театр и концерты.
В воскресенье, 20 сентября, число новых случаев коронавируса в Мюнхене достигло 55,6 на 100 000 жителей за одну неделю. «У Мюнхена очень высокие цифры, слишком высокие цифры», — заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.