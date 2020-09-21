FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 19:07
3
Печать

Мюнхен вводит масочный режим в общественных местах и в центре города

Немецкий город Мюнхен ужесточает ограничения в связи со стабильно высоким числом случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 21 сентября Der Spiegel.

По решению городского оперштаба, если количество заражений останется на высоком уровне, с 24 сентября ношение масок в общественных местах и центре Мюнхена станет обязательным требованием.

Также в общественных местах запретят встречаться группами более пяти человек. Частные торжества, такие как свадьба или похороны, тоже будут лимитированы по числу гостей: до 25 человек в закрытом помещении и до 50 — в открытом.

Однако это ограничение не распространяется на регулярные мероприятия, такие как театр и концерты.

В воскресенье, 20 сентября, число новых случаев коронавируса в Мюнхене достигло 55,6 на 100 000 жителей за одну неделю. «У Мюнхена очень высокие цифры, слишком высокие цифры», — заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Ифка
так Швеция давно статистику не ведет. никто не знает, что у них там
teodor
Конечно это поможет как и заборы от комаров
22ilves
И только в Швеции уровень инфицированных снижается. Без всяких маски - шоу. Хоть весной, хоть сейчас. Но остальным это как об стену горохом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний