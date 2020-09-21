Спустя два дня после свадьбы Наталья Водянова в своем инстаграмме опубликовала фото и видео знаменательного дня. До этого гости церемонии хранили тайну и подробностей в соцсети не выдавали.



Как писал «Татлер», пара, которая вместе с 2011 года и растит двух совместных детей и троих от первого брака модели с британским аристократом Джастином Портманом, расписалась в парижской мэрии 19 сентября.