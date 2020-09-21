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21.09.2020 19:01
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Модель и благотворительница Наталья Водянова опубликовала первые фото и видео со свадьбы с Антуаном Арно

Спустя два дня после свадьбы Наталья Водянова в своем инстаграмме опубликовала фото и видео знаменательного дня. До этого гости церемонии хранили тайну и подробностей в соцсети не выдавали.

Как писал «Татлер», пара, которая вместе с 2011 года и растит двух совместных детей и троих от первого брака модели с британским аристократом Джастином Портманом, расписалась в парижской мэрии 19 сентября.

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OUI! 💝💝💝

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

Фото модель прокомментировала лаконичным OUI.

Церемония проходила под личным контролем мэра города Анн Идальго.

Замуж Водянова выходила в платье из новой кутюрной коллекции своей подруги Ульяны Сергеенко.

Торжество должно было состояться еще в июне 2020 года, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (5)

hal9000
Худая совсем..как она еще в обморок не падает голодный..
Агроном аэродрома
Модель чего, простите?..
yar_5e4cc335310b6
Совет да любовь. Счастливые люди-это всегда прекрасно.
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