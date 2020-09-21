Модель и благотворительница Наталья Водянова опубликовала первые фото и видео со свадьбы с Антуаном Арно
Спустя два дня после свадьбы Наталья Водянова в своем инстаграмме опубликовала фото и видео знаменательного дня. До этого гости церемонии хранили тайну и подробностей в соцсети не выдавали.
Как писал «Татлер», пара, которая вместе с 2011 года и растит двух совместных детей и троих от первого брака модели с британским аристократом Джастином Портманом, расписалась в парижской мэрии 19 сентября.
Фото модель прокомментировала лаконичным OUI.
Церемония проходила под личным контролем мэра города Анн Идальго.
Замуж Водянова выходила в платье из новой кутюрной коллекции своей подруги Ульяны Сергеенко.
Торжество должно было состояться еще в июне 2020 года, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.