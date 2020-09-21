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21.09.2020 17:12
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Путин повысил оклады судьям

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей на 3% с 1 октября, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 21 сентября.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», — говорится в документе.

Отмечается, что решение принято в целях обеспечения социальных гарантий судьям, а также полного и независимого осуществления правосудия.

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Комментарии (5)

Fenomen
3%, кстати, это не так и мало, как может показаться. Особенно если подобная индексация происходит ежегодно.
260642921
А есть способ замерить независимость российских судей? Ожидается, что она вырастет после указа на 3% или на большую (меньшую) величину? Или 3% - это стоимость дыма в дымовой завесе?
Zorkiy
Независимый суд? Не,не слышали..
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