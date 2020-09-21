Путин повысил оклады судьям

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей на 3% с 1 октября, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 21 сентября.



«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», — говорится в документе.



Отмечается, что решение принято в целях обеспечения социальных гарантий судьям, а также полного и независимого осуществления правосудия.

