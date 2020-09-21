«Комфортные тарифы уже в ближайшее время». Россия готовится отменить мобильный роуминг для Белоруссии
Российские операторы сотовой связи готовы ввести «комфортные тарифы» для Белоруссии уже в ближайшее время. В частности будет применяться новая плата за интерконнект (система взаиморасчетов между операторами сотовой связи. — Прим. ред.), пропуск трафика и на абонентские тарифы. По некоторым позициям она кардинально снизится. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Замминистра Олег Иванов провёл встречу с министром связи и информатизации Республики Беларусь Константином Шульганом и другими представителями белорусской стороны, где обсуждались вопросы отмены роуминга на территории Союзного государства.
«Теперь осталось выработать механизм предъявления взаимных претензий, некий арбитражный механизм», — подвёл итоги переговоров замглавы Минцифры России.
Необходимые соглашения по контролю трафика будут подготовлены «в кратчайшие сроки», уточняет ведомство Максута Шадаева.
На этом фоне Александр Лукашенко выступил против идеи иностранной приватизации белорусских госпредприятий. Тех, кто говорит об этом, лидер Белоруссии назвал «шарлатанами» и заявил, что приватизация если и будет, то точно без него на посту лидера страны.
Обсуждение совместного ведения дел России и Белоруссии в цифровой сфере идёт на фоне непрекращающихся протестов после выборов президента Белоруссии 9 августа. Каждая крупная акция противников Лукашенко сопровождается отключениями Интернета в стране. Операторы связи вынуждены отключать связь «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов». 16 сентября американская компания Sandvine заявила, что больше не будет обеспечивать блокировку сайтов в Белоруссии. Поддержка ранее проданных Минску инструментов контроля трафика прекращена. Оборудование будет работать, пока не сломается.