«Комфортные тарифы уже в ближайшее время». Россия готовится отменить мобильный роуминг для Белоруссии

Российские операторы сотовой связи готовы ввести «комфортные тарифы» для Белоруссии уже в ближайшее время. В частности будет применяться новая плата за интерконнект (система взаиморасчетов между операторами сотовой связи. — Прим. ред.), пропуск трафика и на абонентские тарифы. По некоторым позициям она кардинально снизится. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Замминистра Олег Иванов провёл встречу с министром связи и информатизации Республики Беларусь Константином Шульганом и другими представителями белорусской стороны, где обсуждались вопросы отмены роуминга на территории Союзного государства.