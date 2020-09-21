Британия собирается запретить продажу машин на бензине уже через 10 лет

Правительство Великобритании рассматривает возможность полностью запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), использующими бензин и дизельное топливо, с 2030 года, а не с 2040 года, как планировалось ранее.

Как пишет 21 сентября The Guardian со ссылкой на источники, к концу года британский кабмин анонсирует «дорожную карту» по отказу от ДВС. Это один из пунктов национального плана по переходу к углеродно-нейтральной экономике к середине XXI века.

Если это решение будет принято, то Великобритания опередит Францию, которая собирается ввести запрет в 2040 году, и догонит Ирландию, Германию и Голландию. Первой страной, где классические бензиновые двигатели окажутся под полным запретом, станет Норвегия в 2025 году.