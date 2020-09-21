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21.09.2020 22:53
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Британия собирается запретить продажу машин на бензине уже через 10 лет

Правительство Великобритании рассматривает возможность полностью запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), использующими бензин и дизельное топливо, с 2030 года, а не с 2040 года, как планировалось ранее.

Как пишет 21 сентября The Guardian со ссылкой на источники, к концу года британский кабмин анонсирует «дорожную карту» по отказу от ДВС. Это один из пунктов национального плана по переходу к углеродно-нейтральной экономике к середине XXI века.

Если это решение будет принято, то Великобритания опередит Францию, которая собирается ввести запрет в 2040 году, и догонит Ирландию, Германию и Голландию. Первой страной, где классические бензиновые двигатели окажутся под полным запретом, станет Норвегия в 2025 году.

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Комментарии (3)

вадики
Ну нас то это точно не касается и не коснётся))Мы только новые дырки в земле сверлим для добычи нефти
Hans-Christian
Да...
А тем временем из окна самолёта над Санкт-Петербургом очень хорошо виден смог, окутавший город.
Почему у нас не штрафуют водителей автомобилей, у которых выхлоп не соответствует стандартам? Реально же таких много. Понятно, что по качеству наш бензин редкостное дерьмо, но есть товарищи на отвратительных машинах.
Piter Russo
Джереми Кларксон будет раздосадован весьма.
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