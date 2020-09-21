Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, авария произошла днем 21 сентября на федеральной трассе Р255 «Сибирь» в Усольском районе, недалеко от села Биликтуй. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД, несшие службу на трассе, заметили автомобиль (Toyota Cresta, как уточняют местные СМИ), который ехал на высокой скорости со стороны села Большая Елань. Требование инспектора об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, при этом не раз совершая опасные маневры.

Попытка избежать наказания за нарушение ПДД в Иркутской области окончилась трагедией. ДТП с фурой унесло жизни пяти человек, находившихся в превысившей скорость машине.

В один момент нарушитель попытался обогнать грузовик, выехав на обочину, но не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, по которой в это время ехал седельный тягач Mercedes, и автомобили столкнулись.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров «Тойоты» скончались на месте. Их личности устанавливаются, по предварительным данным, все они — мужчины. У водителя грузовика медики зафиксировали ушибы и ссадины, но от госпитализации он пока отказался.