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21.09.2020 13:31
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Превышение скорости под Иркутском «смыли кровью»: пятеро на «Тойоте», уходя от полиции, поймали фуру

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Попытка избежать наказания за нарушение ПДД в Иркутской области окончилась трагедией. ДТП с фурой унесло жизни пяти человек, находившихся в превысившей скорость машине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, авария произошла днем 21 сентября на федеральной трассе Р255 «Сибирь» в Усольском районе, недалеко от села Биликтуй. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД, несшие службу на трассе, заметили автомобиль (Toyota Cresta, как уточняют местные СМИ), который ехал на высокой скорости со стороны села Большая Елань. Требование инспектора об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, при этом не раз совершая опасные маневры.

В один момент нарушитель попытался обогнать грузовик, выехав на обочину, но не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, по которой в это время ехал седельный тягач Mercedes, и автомобили столкнулись.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров «Тойоты» скончались на месте. Их личности устанавливаются, по предварительным данным, все они — мужчины. У водителя грузовика медики зафиксировали ушибы и ссадины, но от госпитализации он пока отказался.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Комментарии (21)

кто-то страшный
Новость из раздела "утилизация биологических отходов".
Mikle776
выскажу такую мысль - у водилы легковушки было только ОДНО нарушение: превышение скорости. Возможно еще алкоголь, поэтому и стал уезжать. А вот насколько оправданы такие погони? Я понимаю когда начинается погоня за серьезным нарушителем (человека сбил, банк ограбил, машину угнал). А в данном случае из за небольшого нарушения, погоня и пять трупов. Могло быть и больше, если бы был не грузовик, а легковушка. Сколько невинных гибнет во время таких погонь (пешеходов или водителей и пассажиров непричастных авто)! Ну превысил водитель скорость, зафиксировали нарушение и штраф по почте! Не позволяет законодательство, так подправьте! Никто же не гоняется за теми, кого камеры зафиксировали как гонщиков!
SanNik
Можно сказать, что история с happy-end.
Окажись на месте тягача легковушка - трупов было бы больше, причем пострадали бы невиновные.
Водителю Мерседеса - здоровья. Надеюсь авто было застраховано.
Ну а жителей Большая Елань поздравляю с тем, что на их улицах станет намного спокойнее и шансы умереть под колесами отморозков для них резко уменьшились.
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