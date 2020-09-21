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21.09.2020 13:21
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«Решение принято не мной и не создателями программы». Антона Долина «ушли» из «Вечернего Урганта»

Кинокритик и главный редактор издания «Искусство кино» Антон Долин уходит из «Вечернего Урганта» после восьми с половиной лет работы. Об этом он написал на странице в Facebook 21 сентября.

«Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — заявил критик.

В посте Антон Долин прощается с программой и вспоминает о том, как решил сходить на кастинг в «Останкино», «поддавшись на уговоры коллег с «Маяка».

«Я с порога объяснил, что ненавижу любое телевидение и Первый канал в частности, не понимаю юмористических программ и не умею шутить, никогда в жизни не стану выступать по заранее прописанному сценарию, отказываюсь пиарить продукцию Эрнста и в кадре готов надевать исключительно собственные шмотки — те, в которых хожу по улице. Они дружно заржали и сказали, что я-то им и нужен. И, что самое интересное, оказались правы», — рассказывает Долин.

По его словам, именно работа в «Вечернем Урганте», где он вёл рубрику «Пойдём в кино, Оксана», в результате превратила его «в подобие поп-звезды среди кинокритиков».

Долин сообщил, что продолжит писать для «Медузы», выступать на «Серебряном дожде», читать лекции и рассказывать о фильмах на кинопоказах.

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Комментарии (1)

медведь Дмитрий
Ну а что он хотел ? .Сидеть на 2 стульях ?.....Увы ,часто это жёсткий баттхёрт .
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