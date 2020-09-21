«Решение принято не мной и не создателями программы». Антона Долина «ушли» из «Вечернего Урганта»

Кинокритик и главный редактор издания «Искусство кино» Антон Долин уходит из «Вечернего Урганта» после восьми с половиной лет работы. Об этом он написал на странице в Facebook 21 сентября.



«Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — заявил критик.



В посте Антон Долин прощается с программой и вспоминает о том, как решил сходить на кастинг в «Останкино», «поддавшись на уговоры коллег с «Маяка».



«Я с порога объяснил, что ненавижу любое телевидение и Первый канал в частности, не понимаю юмористических программ и не умею шутить, никогда в жизни не стану выступать по заранее прописанному сценарию, отказываюсь пиарить продукцию Эрнста и в кадре готов надевать исключительно собственные шмотки — те, в которых хожу по улице. Они дружно заржали и сказали, что я-то им и нужен. И, что самое интересное, оказались правы», — рассказывает Долин.

